Spazio alle parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi durante il Festival dello Sport di Trento nelle pagine interne della Gazzetta di Modena oggi in edicola. “Sensi non c'è? Meglio per noi”, spiega l'allenatore in vista della sfida contro l'Inter soffermandosi sull'ex di giornata: “Veniamo da gare non brillanti, anche se sfideremo una big dobbiamo ritrovarci. - continua De Zerbi – Domenica prossima serviranno coraggio e attenzione”.