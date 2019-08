© foto di stefano tedeschi

"De Zerbi attende rinforzi: la società stringe i tempi per Chiriches e Defrel": nelle pagine interne de La Gazzetta di Modena dedicate al Sassuolo la notizia principale è dedicata al calciomercato. La formazione emiliana non è ancora al completo e mister De Zerbi attende almeno due altre pedine per poter alzare l'asticella e per poter fissare l'obiettivo stagionale. I tifosi sperano in qualcosa di più di una semplice salvezza e nel mirino ci sono un difensore centrale e un attaccante esterno. Contatti con il Napoli per Vlad Chiriches (si parla di un potenziale affare da 12-13 milioni) e asta con Sampdoria e Cagliari per Gregoire Defrel della Roma: oggi potrebbe essere una giornata decisiva per entrambi.