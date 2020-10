Scamacca a Il Secolo XIX: "Derby gara unica. Ho imparato tanto da Van Nistelrooy"

Gianluca Scamacca si è raccontato in un'intervista esclusiva a Il Secolo XIX, partendo dai motivo che l'hanno indotto a scegliere il Genoa: "Per la storia del club. E per la fiducia che mi hanno mostrato tutti, dalla società al mister. Ho scelto subito". Il tema caldo di queste ore è ovviamente il derby: "Gara unica, molto importante, bella da vivere, anche se i punti in palio restano tre. Già da piccolo lo sentivo particolarmente, la vivi in modo diverso. Devi metterci qualcosa in più: fame, cuore. Dei derby di Genova mi sono rimasti impressi i gol di Milito".

Il centravanti ha poi fatto un passo indietro, ripercorrendo il suo periodo con la maglia del PSV: "Lì mi allenava Van Nistelrooy. Uno così lo ascolti in tutto quello che dice. È una fortuna avere un mister che ha giocato nel tuo ruolo e può capirti, insegnarti i movimenti e conoscere i momenti di una gara perché li ha vissuti prima di te".