Scamacca sfida Belotti. Il Secolo XIX: "Un duello anche per la Nazionale"

"Un duello anche per la Nazionale". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica a Gianluca Scamacca e Andrea Belotti. Il granata è destinato alla sesta stagione consecutiva in doppia cifra, il genoano è in odore di promozione, ma prima deve conquistarsi sul campo l'Europeo Under 21 dove sarà impegnato giovedì 12 in Islanda. E' sicuramente la rivelazione del momento dopo due gol in Coppa Italia e quello all'esordio nel derby.