Scambio Paredes-Eriksen. Serena al Corriere della Sera: "Non è una priorità. Inter, manca l'estro"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri sullo scambio Eriksen-Paredes con le parole di Aldo Serena: "Non è una priorità. L'Inter è cupa, manca l'estro". L'ex attaccante sottolinea come l'arrivo dell'argentino completerebbe una base già solida e darebbe più scelta, potrebbe tornare utile nell'alternarsi con Brozovic e non costringere Conte a schierare Barella o Vidal davanti alla difesa, ma la squadra ha bisogno della mente libera e di poter rischiare. Per questo vedrebbe molto bene un altro acquisto: "Gervinho andrebbe a sbloccare certe situazioni. I nerazzurri sono più forti del Milan nei singoli e sono costruiti per vincere lo scudetto".