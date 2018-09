© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con una intervista a Paolo Scaroni, presidente rossonero: "Milan, con noi torni grande". Il nuovo numero uno del club milanista dichiara: "In 3-5 anni vogliamo fatturare e vincere come le top d'Europa". Poi sugli obiettivi futuri: "Lo scudetto è bellissimo ma il mondo del calcio è la Champions".