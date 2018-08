Scatto Samp, Giampaolo ora chiede di più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubbi zero. Marco Giampaolo può scattare in campionato senza troppi pensieri, senza possibili recriminazioni. La settimana che ha preceduto l’esordio in campionato ha sgombrato tutti i possibili ballottaggi: con Praet infortunato, Caprari squalificato, Ekdal, Tonelli e Saponara arrivati da poco e non ancora al massimo della condizione, la squadra anti-Udinese gli si è creata in mente in maniera automatica, spiega La Gazzetta dello Sport. Tutto per partire in maniera positiva contro l’Udinese e, soprattutto, fuori casa. Nello stadio dove lo scorso anno la Sampdoria ha incassato la prima, bruciante, sconfitta esterna, per 4 a 0, l’allenatore va alla ricerca di un segnale positivo.