Scomparsa Maradona, Il Mattino: "Iniziano le cause per l'eredità di Diego"

"La battaglia legale è già in piedi. Solo una settimana fa i funerali di Maradona e gli eredi si stanno già dividendo". Così l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'unica "buona notizia" sia legata al fatto che durante l'autopsia si siano prelevati sei campioni di DNA: "Questo - si legge - per confrontare il patrimonio genetico nel caso spuntino nuovi digli a reclamare parte del patrimonio economico. Almeno così si eviterà l'ultimo oltraggio a El Diez, quello di riesumare il corpo".

Secondo la ricostruzione del quotidiano, finora le sue figlie Dalma, Giannina e Jana sarebbero apparse come eredi. Il piccolo Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda, e Diego Junior, si uniranno al processo di eredità avviato da Jana. Eventuali nuovi eredi, prima di comparire nel processo, devono affrontare una richiesta di filiazione o paternità: "Ciò significa che dovranno dimostrare il legame con l'ex calciatore attraverso una presentazione legale e un'analisi del DNA. Di fronte a questa eventualità, come detto, durante l'autopsia di Maradona, sono state prelevate dal corpo almeno sei fiale con campioni di sangue che saranno utili in occasione di futuri ed eventuali processi di filiazione".