Sconcerti: "Inter cresciuta, la Juve sembra libreria Ikea avvitata male"

"Lontano da Ibra il Milan si spegne. L’Inter è cresciuta, la Juve pensa male": questo il pensiero di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera. Il giornalista ha analizzato la vittoria nerazzurra nel derby contro il Milan e ha allargato l'orizzonte in chiave lotta Scudetto, con i nerazzurri nuovamente primi insieme alla Juventus. "L’Inter è di nuovo in testa alla classifica insieme alla Juve, ma stavolta è diverso. Sono caduti molti pregiudizi, non c’è più sorpresa. È la squadra che è cresciuta definitivamente, peraltro quasi solo con i vecchi, quelli che erano pochi e avevano limiti", questo il pensiero di Sconcerti, che conclude sulla Juventus: "La mancanza di Matuidi, di Chiellini, di Khedira, di una coppia più affiatata e concreta di Bonucci-De Ligt, ha reso la Juve una specie di libreria dell’Ikea avvitata male, sbanda da una parte all’altra sotto il peso dei libri".