Sconcerti sul Corriere della Sera: "Abituiamoci ad una serie A senza padroni"

"Abituiamoci ad una serie A senza padroni", scrive stamani il direttore Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Dobbiamo abituarci a questo luccicare di squadre in alternanza: le prime sette-otto si equivalgono, tolta la differenza di Ronaldo e Ibrahimovic, quindi a turno vengono e verranno fuori. Ognuna si fa preferire per qualcosa: la Roma ha qualità e facilità di rete, il Napoli è il più completo in campo, Pirlo ha tenuto a lungo meglio il campo della Lazio. Con 17 punti un anno fa si era secondi staccati di 4 e due anni fa addirittura terzi. Il nuovo equilibrio è una conquista per tutti, meglio divertirci fra i nostri limiti che essere dominati da una Juve che fuori non ha vinto niente.