Sconcerti sul Corriere della Sera: "All'Inter mancano le guerre sul campo"

vedi letture

Mario Sconcerti analizza lo 0-0 dell'Inter in casa dello Shakhtar. "All'Inter mancano le guerre sul campo" scrive il giornalista sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo Sconcerti l'Inter poteva vincere ma è mancata qualità: "È sempre un’Inter lenta. Non ci sono i presupposti perché sia più veloce. Vidal è un aggressivo lineare, ma ha bisogno di pensare. Brozovic a maggior ragione, non essendo nemmeno aggressivo. Barella gioca trequartista non perché ne abbia le caratteristiche tecniche, ma perché può correre in riparo e costruzione di tutto. (...). L’Inter ha attaccanti di livello mondiale che devono però giocare dentro i resti che lascia un centrocampo macchinoso. Manca Eriksen, si direbbe, ma non è più il caso di dare al giocatore questa importanza. (...). L’Inter avrebbe bisogno di guerre che non trova sul campo. Il suo limite è adeguarsi a questo calcio".