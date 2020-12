Sconcerti sul Corriere della Sera: "Esame Suarez, si può ancora fare finta di niente?"

vedi letture

"Esame Suarez, si può ancora fare finta di niente?". Questa la denuncia di Mario Sconcerti questa mattina in edicola sul Corriere della Sera. Il noto giornalista spiega come la conferma del calciatore stesso della falsità dell'esame dopo tre mesi obblighi a non ignorare tutto. Non vuol sentire parlare di punizioni Sconcerti, ma suggerisce vivamente un dibattito serio su una realtà oggettiva per capire chi rispetta le regole e chi no.