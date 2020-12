Sconcerti sul Corriere della Sera: "Gigante Lukaku, non c'è mai stato uno come lui"

vedi letture

"Gigante Lukaku, non c'è mai stato uno come lui". E' questo ciò che scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola questa mattina. Il belga ricorda un po' Weah, un po' Drogba, ma non è solo velocità e potenza. E' anche intelligenza tattica, senso del calcio e dell'insieme, c'è un mondo nuovo dietro al suo talento. Non è altissimo (191 cm), ma la sua massa si muove a velocità impressionante ed è mezza squadra, ma non elementare, varia i suoi colpi. In sintesi non è fermabile perché è più completo anche di Ronaldo e Messi. Lukaku deve molto a Conte. Non sarà l'attaccante più forte al mondo, ma forse è l'uomo squadra più importante.