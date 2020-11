Sconcerti sul Corriere della Sera: "Il Milan ha una forza, resta sempre se stesso"

"Il Milan ha una forza, resta sempre se stesso", dice Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Il noto giornalista spiega poi: "Il Milan domina un campionato che si sta normalizzando. Non ci sono più otto big. Escono Atalanta e Lazio, sconfitte tre volte in nove gare, il Sassuolo crolla con l'Inter, la Roma prende quattro reti. Solo Milan e Juventus restano imbattute, ma il Milan è squadra, gioca con 13 giocatori stabili, con una rosa rinforzata in estate ma costruita prima. Della Juventus invece nessuno conosce ancora la formazione. Il Milan è un porto sicuro, gioca bene, è continuo. Le altre invece vanno avanti per tentativi. Conte all'Inter ha scelto il molto semplice. Pirlo vorrebbe la stessa cosa, ma è pieno di grandi mezzi giocatori. Il Milan invece resta se stesso e trova in Calabria e Saelemakers la sua spina verticale".