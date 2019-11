"Juve in Europa alla pari con i migliori": questo il titolo dell'editoriale di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera. La Juventus ha battuto l'Atletico Madrid e si è qualificata agli ottavi da prima della classe. I bianconeri, lo ha ammesso anche Sarri, sembrano avere maggiori stimoli in Europa: "La Juve gioca meglio in Champions che in campionato. È come respirasse calcio libero, fuori dal tran tran dei sabati con avversari un po’ noiosi. Ho fatto il piccolo esperimento di guardare due partite insieme, su un televisore la Juve, sull’altro Real Madrid-Psg, il piccolo lusso della serata. Non ci sono state differenze. In Champions la Juve ha più voglia, si vedono nette le differenze con il gioco di un anno fa" le parole di Sconcerti.