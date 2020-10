Sconcerti sul Corriere della Sera: "Koeman ha dato una lezione a Pirlo"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la sconfitta della Juventus in Champions contro il Barcellona: "Koeman ha dato una lezione a Pirlo". Netta differenza tra le due squadre, da questo momento in poi i bianconeri non potranno che migliorare. I due giocatori più fuori dimensione sono stati Chiesa, schiacciato e costretto sempre al complicato uno contro uno, e Kulusevski, in cofusione ed esaurito. Lezione di Koeman a Pirlo e alla sua squadra, la cui qualificazione non è in pericolo, bensì è in discussione la stagione, l'idea di una Juve presente e futura, la realtà di una guida che conosce il calcio ma sembra lontana dagli uomini.