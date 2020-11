Sconcerti sul Corriere della Sera: "L'idea non banale di Pirlo e la marginalità di Dybala"

Il direttore Mario Sconcerti sul Corriere della Sera scrive così a proposito della Juventus: "L'idea non banale di Pirlo e la marginalità di Dybala". Riassumendo, il gioco dei bianconeri è un 4-2-2-2 non banale perché tenta di allargarsi sul campo e in ogni linea è prevista un'eccezione. I più adatti, lo si è visto in Ungheria, sono Bentancur e Rabiot, che hanno fisico, gioco calmo e buone idee. Soffrono le mezze misure, quindi Dybala, più marginale, come i suoi gol a Budapest arrivati a partita finita. Ma la classe di ognuno deve annullare lo squilibrio naturale: la Juve sta diventando interessante, un girone di Champions così le serve da allenamento al campionato. Infatti è dove fa più risultati, il resto verrà.