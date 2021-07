Sconcerti sul Corriere della Sera: "L'Inghilterra è l'avversario più adatto alle nostre qualità"

Nella sua analisi per il Corriere della Sera Mario Sconcerti afferma che l'Inghilterra è l'avversario più adatto alle nostre qualità. Secondo il decano del giornalismo "non correremo a vuoto come con la Spagna. L’Inghilterra ha due mediani, Phillips e Rice, buoni per Verratti e Barella. Sono solidi, non magici. In attacco la parte leggera è Saka, quella pesante Sterling, cresciuto molto in stagione e nel torneo. La parte totale è quella di Kane. Chiellini non è l’ideale per lui, è più statico, Kane parte da lontano, è mobile, ha spazi e intuizioni da trequartista puro. Dovrà essere marcato di squadra, cioè avanzando la linea di difesa". Infine conclude: "Non c’è da avere paura, non c’è un favorito. Anche noi abbiamo tante possibilità di vincere. La cosa importante è muovere la palla velocemente, loro non hanno qualità in mezzo al campo, hanno ordine, forza. In conclusione siamo nelle nostre mani, molto più che in quelle dell’arbitro".