Sconcerti sul Corriere della Sera: "L'Inter non è grande, Conte è un alibi per i giocatori"

"L'Inter non è grande, Conte è un alibi per i giocatori". Questa la dura analisi che nell'edizione odierna del Corriere della Sera compie Mario Sconcerti. C'è lontananza tar quello che vuole Conte e la qualità di base dei giocatori, ognuno si copre nel mucchio della squadra. Tutti hanno paura di sbagliare, la disposizione in campo è molto rischiosa: non può così esserci un equilibrio. Altro problema: all'Inter manca il senso comune di una regia, non il regista. Infine, Conte è un alibi per tutti perché da un anno e mezzo si parla molto più di lui che dei calciatori ed è l'errore più profondo. Ognuno ha le sue responsabilità.