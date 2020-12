Sconcerti sul Corriere della Sera: "Milan, senza Ibra si sente la fatica"

vedi letture

"Milan, senza Ibra si sente la fatica". Questo ciò che scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola stamani. Il noto giornalista spiega come la diversità tocchi solo a Calhanoglu, per il resto contro il Parma si ripetono i problemi visti contro la Sampdoria, ma moltiplicati. Pioli a fine primo tempo ha quasi invertito Kessie con Hernandez e cambiato due terzi del suo attacco con Rebic terminale offensivo opposto ad Ibrahimovic (vuole palla negli spazi e non addosso per dialogare). Il grande errore è stato perdere punti con avversari della zona grigia. Senza Ibra, ha problemi.