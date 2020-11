Sconcerti sul Corriere della Sera: "Non cercate un favorito per lo scudetto. Non c'è"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha scritto la sua opinione sul campionato in corso e su una possibile candidata allo scudetto. "Non cercate un favorito per lo scudetto. Non c'è", titola. Il Milan va via con la sua sfacciataggine borghese portando avanti una differenza calma, quasi una logica inevitabile. Adesso sa di essere una squadra, sa che se aspetta qualcosa di buono arriverà. Ha gregari e campioni, è ben guidato, non ha il peso della storia addosso ma quel piccolo vento che ti spinge a cercarla. Non è una squadra assoluta, totale, ma non ce ne sono più in giro. Sta crescendo anche la Juve, ma vincere con le squadre dell’altra metà della classifica ormai non è un problema. L’Inter non gioca bene finché la partita è normale, finché ha un profilo tecnico logico. Funziona al meglio quando la partita salta e arriva lo squilibrio. Allora chiude in area l’avversario spaventato e fa pesare la sua forza fisica, la qualità di grandi giocatori senza personalità. È lì che viene fuori la zona Lukaku, immarcabile nell’assalto. E poi il Sassuolo: Berardi oggi è un attaccante all’inglese, Boga ha colpi eccezionali. Djuricic è forse il miglior dieci del campionato. Ma non cercate un favorito, non c’è. Conviene vivere alla giornata.