Sconcerti sul Corriere della Sera: "Non è facile difendere l'Inter. Brutto epilogo in Champions"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla di un'Inter difficile da difendere dopo l'eliminazione in Champions. Ai nerazzurri, secondo il noto giornalista, è mancata soprattutto personalità europea: "È un argomento che si ripropone ogni volta che la squadra trova buoni avversari: raramente riesce ad avere finezza. È un brutto epilogo di Champions perché mette fuori da ogni premia di consolazione, un risultato non da Inter. E non può essere un caso che su 16 partite ufficiali l'Inter solo due volte abbia chiuso senza segnare, entrambe con lo Shakhtar, squadra corta, senza riferimenti in attacco, con un cumulo di fantasisti veloci che resistono sempre impostando gioco". La natura della squadra ha fatto capire a Conte che è "meglio forzare il gioco con il fisico, essere brillanti correndo e spingendo. Altro è difficile".

Non mancano, per fortuna, le buone notizie, almeno in apparenza: "Sono comunque tre le italiane che passano - prosegue Sconerti -, anche l'Atalanta ha rimosso i suoi problemi ed è di nuovo nella fase finale. Tre italiane qualificate sembrerebbero una piccola primavera, in realtà restiamo gli ultimi dei primi". E l'Inter, chiosa il giornalista, era uscita già molte settimane fa.