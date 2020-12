Sconcerti sul Corriere della Sera: "Ora l'Inter spinge forte ma manca chi comanda"

"Ora l'Inter spinge forte ma manca chi comanda". Questo ciò che scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola questa mattina. Il direttore spiega come il Milan ormai, complici assenze di Ibrahimovic e Kjaer, non sia più brillantissimo e che il Genoa meriterebbe di più di quanto raccoglie proprio come il Napoli che, complice anche l'arbitro, perde contro un'Inter che dà una spinta forte vincendo una delle sue partite meno buone. Sconcerti continua analizzando il campionato italiano: "Se Insigne sbaglia mandando il direttore di gara a quel paese, Ronaldo non entra in partita e la Juve pareggia con l'Atalanta. Oggi gioca la Roma, colei che ha il miglior gioco d'attacco e sei fantasisti. Manca però la squadra più forte, c'è un'aria di incompletezza generale".