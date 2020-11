Sconcerti sul CorSera: "Juve & Co. sono avvisate, la forza di Milan e Sassuolo è il gioco"

E' Mario Sconcerti a fare il punto sul Corriere della Sera, titolando: "Juve & Co. sono avvisate, la forza di Milan e Sassuolo è il gioco". Non c'è più nessuna ragione per cui il Milan non possa vincere il campionato: può darsi che non ci riesca, ma non ci sono motivi tecnici per cui non potrebbe. Milan e Sassuolo sono l'effetto di un campionato diverso di cui sembrano le uniche a riuscire ad approfittare. Sono le squadre che giocano meglio e hanno l'idea di calcio migliore. Hanno imparato a gestire le partite, è questo che rende il Milan una squadra pronta. Queste forti sorprese non dipendono solo dal Coronavirus, dipendono dall'usura degli avversari, partita già la scorsa stagione e passata indisturbata attraverso il mercato. Nessun giocatore decisivo è stato acquistato, quindi nessuna imperfezione è stata colmata.