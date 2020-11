Sconcerti sul CorSera: "L'Italia di Mancini gioca meglio di quella di Lippi e ha già convinto tutti"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti analizza la ritrovata nazionale azzurra sulle colonne del Corriere della Sera: "L'Italia di Mancini gioca meglio di quella di Lippi e ha già convinto tutti". Siamo tra le prime quattro squadre d'Europa prima ancora che si giochino gli Europei, non avevamo di così buone notizie da dieci anni. Mancini ha saputo fare ciò in cui è riusciti solo Bearzot e Lippi, dare un gioco da club a calciatori non suoi, che è vietato allenare. La sua Italia è inferiore a quella di Lippi, ma gioca meglio. Non ci sono blocchi, niente juventini, due soli interisti, lo stesso numero del Sassuolo. Questa nazionale scavalca il tifo di tutti i giorni e diventa soltanto Italia: non ne ricordo una di cui tutti siano stati così convinti. E' facile essere contro l'Italia, ma oggi non puoi dire niente perché sta crescendo qualcosa di diverso.