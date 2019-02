Il Manchester City vince la Carabao Cup superando il Chelsea ai calci di rigori. Un successo, quello della squadra di Guardiola, che passa in secondo piano dopo l'incidente diplomatico fra Kepa e Maurizio Sarri. Col portiere da 80 milioni di euro che con un gesto di palese insubordinazione si rifiuta di essere sostituito a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari, mandando su tutte le furie il tecnico italiano: "Ammutinamento finale" titola il Times. "Un pazzo Kepa sfida Sarri" scrive Star Sport. "Anarchia al Chelsea" titola The Guardian. Per il Mirror invece il gesto di Kepa è "Rivoltante". "L'ammutinamento del portiere di Sarri" scrive il Daily Express.