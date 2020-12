Scudetto d'inverno, La Gazzetta dello Sport: "Volatona!"

A chi andrà lo scudetto d'inverno? Domanda a cui prova a rispondere La Gazzetta dello Sport, titolando: "La volatona!". Non fosse altro che per i 5 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan è favorito per il titolo platonico di campione d’inverno. E' un titolo onorifico, però indicativo. Verrà assegnato nel penultimo fine settimana di gennaio, in coincidenza con l’ultima giornata di andata. Milan, Inter, Juventus e Napoli sono le quattro candidate a chiudere al comando il girone di andata a meno di clamorose sorprese. Un Milan senza ansie e con tanta spensieratezza, mentre l'Inter è tornata ad essere di nuovo "contiana". Poi la Juventus, ancora Ronaldo-centrica, mente il Napoli corre sull'onda delle motivazioni di mister Gattuso.