Sentenza Juve-Napoli, Corriere dello Sport: "Ora la Serie A si sente più sicura"

"No commenti Juve, ma ora la Serie A si sente più sicura", titola oggi il Corriere dello Sport in merito alla sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Sentenza che non viene commentata in casa bianconera, dove le bocche sono cucite, così come in Lega. Ma gran parte dei club di Serie A, secondo il quotidiano, stava aspettando il tre a zero a tavolino: "Anche come atto di serietà nei confronti di tutte quelle realtà che seppur a fatica hanno gestito l'emergenza Covid-19". Un rinvio, al contrario, avrebbe creato ancora più confusione.