"Un verdetto giusto e uno atroce". E' il titolo dell'editoriale del quotidiano 'La Repubblica' dopo l'ultima giornata della Serie A 2018/19 a cura della prima firma Gianni Mura. Questo un estratto: "La cosa più giusta: Atalanta per la prima volta in Champions. La meno giusta: l’Empoli in B. Sonnacchioso nelle prime due posizioni, il campionato s’è acceso ed è stata una serie di fuochi che a turno hanno guastato i sogni di Atalanta, Milan, Genoa, Inter, Empoli. Poi è stato un testa a testa, a distanza, tra le milanesi. Hanno vinto entrambe, ma l’Inter aveva un punto in più e non ha perso l’ultimo treno".