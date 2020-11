Serie B, Covid-19 vs Reggiana: sub iudice la gara di Salerno. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Aveva del paradossale quanto accaduto alla Reggiana: la squadra, dopo un vero e proprio focolaio di Covid-19, era arrivata a sabato con ben 23 positivi (diminuiti dall'inizio della settimana scorsa, quando se ne contavano 29), ma non si era vista rinviare il match contro la Salernitana dato che, nel turno precedente (il 5^), aveva utilizzato l'unico slot previsto dal regolamento di B per il rinvio di una gara a causa dell'emergenza virus.

Era scontata la sconfitta a tavolino per 3-0, ma il giudice sportivo si è preso ulteriore tempo per riflettere.

Ed è questo il tema del giorno, evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport: "Sulla Reggiana il giudice rinvia". Nel dettaglio: "Slitta la decisione su Salernitana-Reggiana, non disputata per l’assenza degli ospiti, decimati dal Covid-19. Il giudice sportivo Emilio Battaglia vuole approfondire la vicenda e la gara è sub iudice. Alla Reggiana intanto i positivi sono scesi a 15 (12 calciatori e 3 membri dello staff)".

Il racconto della vicenda è presente anche sul Corriere dello Sport: "Il giudice sportivo non ha ancora preso una decisione sulla mancata disputa di Salernitana-Reggiana che quindi, per ora, resta sub iudice".

La vede invece dal fronte campano Tuttosport: "Salerno è in attesa: per ora niente 3-0. ll giudice prende tempo: prima del verdetto ci vorranno almeno un paio di settimane".