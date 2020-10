Serie B, dramma Reggiana: 27 positivi al Covid-19. Le aperture dei quotidiani sportivi

Un vero e proprio focolaio quello che si è scatenato in casa Reggiana, con la formazione emiliana che conta adesso ben 27 positivi al Covid-19: emiliani in ginocchio, e con una situazione drammatica anche a livello sportivo. Già rinviata la gara contro il Cittadella, e utilizzato quindi l'unico slot di rinvio concesso dal regolamento, i granata saranno ora costretti a scendere in campo a Salerno, ovviamente con un massiccio innesto di elementi delle giovanili, per arrivare almeno al numero minimo di giocatori richiesti per poter disputare il match.

Di questo ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, proseguendo il dibattito già aperto ieri su TMW: "Una Reggiana da record. Sono 27 i fermati dal Covid Dilaga il contagio: positivi 21 giocatori e 6 dello staff. Sabato con i ragazzi a Salerno per evitare lo 0-3".

Il Corriere dello Sport si è invece concentrato solo sull'attualità, "Reggiana decimata, altri 11 contagiati (sono 27 con Alvini) nel gruppo squadra" (ricordando poi che è necessario presentarsi al turno successivo con almeno 13 calciatori e un portiere), così come Tuttosport. "Reggiana in ginocchio, 27 positivi al Covid", questa l'apertura alla pagina di Serie B del quotidiano.