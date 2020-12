Serie B, il sorpasso: il testa a testa Salernitana-Empoli è ora per i toscani. Le aperture

Un campionato combattuto, con Salernitana ed Empoli che da inizio stagione stanno lottando per la testa della graduatoria: ma il 12^ turno è stato propizio per la formazione toscana che, battendo la Cremonese, si è portata in vetta alla classifica a quota 25, lasciando un punto sotto i campani, reduci dal pari con il Lecce.

Primato celebrato dal Corriere dello Sport: "Magia di Stulac l’Empoli in vetta. Superata la Cremonese con una rete dello sloveno". Nota aggiuntiva: "Basta una fiammata all’Empoli, una di numero, per avere la meglio della Cremonese e riguadagnarsi la testa della classifica. Quello che ha superato di misura grigiorossi è forse stato l’Empoli più brutto della stagione, ma cinico abbastanza in attacco e solido in difesa per strappare la settima vittoria in campionato".

Ci pensa poi Tuttosport con "Empoli in vetta da solo. Stop per la Cremonese": "L’Empoli di Dionisi non sarà bello e spumeggiante come quello di Andreazzoli, l’ultimo che conquistò la B con un’ascesa fantastica. Ma è organizzato come quello di Sarri e solido come una roccia. Senza scomodare paragoni illustri, gli azzurri sono, né più né meno, un’ottima squadra di B con individualità importantissime per questa categoria, anche se il merito di ciò che sta avvenendo all’ombra del Castellani è tutto di mister Dionisi, l’uomo capace di dare un senso a quella che soltanto un anno fa era un’accozzaglia di buoni giocatori, mai diventati una squadra nonostante le grandi potenzialità".

E alla truppa di Alessio Dionisi è dedicata la pagina di apertura della B de La Gazzetta dello Sport, intitolata "Il sorpasso in alta quota": "Un gioiello di Stulac. La Cremonese va k.o.. Empoli al comando: vittoria col minimo sforzo grazie allo sloveno. La squadra di Bisoli sfiora il gol con Celar".