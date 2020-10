Serie B, rebus Salernitana-Reggiana, le aperture dei quotidiani sportivi

Ampio spazio alla situazione relativa alla sfida fra Salernitana e Reggiana di domani con la squadra emiliana falcidiata dal Covid-19 che non potrà presentarsi a Salerno rischiando il 3-0 a tavolino. Si cerca una soluzione, ma il calendario compresso non aiuta. Queste le aperture dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport: “Rinuncia Reggiana, non va a Salerno: sarà 3-0 a tavolino”.

“La Reggiana, falcidiata dal Covid-19, oggi ufficializzerà la decisione di non presentarsi a Salerno: perderà 3-0 a tavolino. Con 29 contagiati (22 giocatori), avendo utilizzato il jolly con il Cittadella e avendo anche la Primavera non immune, - si legge - è stato chiesto invano un intervento alla Lega: il regolamento non può essere cambiato”.

Corriere dello Sport: “Salernitana, gara con la Reggiana sempre più rebus”.

“Gli emiliani vogliono giocare lunedì o martedì. Ma a pacco che il match successivo contro la SPAL in programma venerdì 6 sia spostato a domenica 8. - si legge nel pezzo - Ma c’è lo scoglio Raisport che dovrebbe trasmettere quella gara come da accordi”.

Tuttosport: “La Salernitana può chiedere il rinvio”.

“In merito alla possibilità di un rinvio della gara fra la Reggiana, falcidiata dal Covid e che ha già usufruito del jolly a disposizione per spostare le gare di campionato, e la Salernitana, potrebbero essere i campani a chiedere lo spostamento. - si legge ancora -Il ds del club campano Fabiani ha spiegato di essere disposto a venire incontro alle esigenze della Reggiana, ma a patto che la soluzione non danneggi nessuno”.