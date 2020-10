Serie C, Livorno, fideiussione ok. Le aperture dei quotidiani sportivi

Spazio, per quanto riguarda la Sere C, al Livorno che sarebbe finalmente riuscito a sbloccare la fideiussione necessaria a muoversi sul mercato degli svincolati per rinforzare la rosa di Dal Canto. Queste le aperture dei quotidiani sporti:

La Gazzetta dello Sport: “Livorno respira. Fideiussione ok, tesserati in 4”.

“Mentre il nuovo presidente Giorgio Heller è risultato positivo al Covid, il Livorno vede una schiarita: la società ha presentato la fideiussione integrativa necessaria per poter procedere al tesseramento dei giocatori presi a settembre. - si legge nel pezzo - I primi quattro sono Bussaglia, Gemignani, Mazzarani e Stancampiano”.

Corriere dello Sport: “Livorno, Fideiussione ok: via libera ai rinforzi”.

“Il presidente Giorgio Heller, nonostante si trovi in isolamento a Roma dopo la positività al Covid-19, si è mantenuto in contatto coi più stretti collaboratori che hanno risolto le pratiche burocratiche per la questione fideiussione. L’accordo non sarebbe stato raggiunto con Cereabanca, ma presso un altro istituto di credito. Risolta così anche la situazione riguardante l’ingaggio di Stancampiano, Mazzarani, Gemignani e Bussaglia che saranno a disposizione per la sfida contro la Pergolettese”.