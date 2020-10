Serie C, rivoluzione Samb: cacciato Montero, spazio a Zironelli. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

"Cambio Samb: via Montero, ecco Zironelli": così La Gazzetta dello Sport apre la pagina sportiva dedicata alla Serie C. Spiegando poi: "La Samb volta pagina, ma continua nel solco degli ex Juve. La società marchigiana ha scelto Mauro Zironelli per prendere il posto di Paolo Montero, esonerato dopo la sconfitta casalinga col Modena. L’allenatore di Thiene firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo in caso di promozione in B".

E' stato quello dei marchigiani il quarto ribaltone del campionato di terza serie (dopo Foggia, Arezzo e Lucchese), ma ha destato scalpore la scelta di patron Domenico Serafino, che solo domenica aveva confermato il mister sulla panchina rossoblù, salvo poi avere un ripensamento nella giornata di ieri. Quello necessario per portare al cambio, evidenziato anche dal Corriere dello Sport: "Samb: Montero via, tocca a Zironelli".

"La Sambenedettese divorzia da Montero" è invece l'apertura di Tuttosport, che spiega poi: "Oggi dovrebbe arrivare la firma del sostituto: Zironelli, favorito su Atzori. Domenica i marchigiani sono attesi alla sfida chiave in casa dell'Alto Adige".