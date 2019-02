© foto di Marco Frattino

Il giornale Libertà scrive in prima pagina del Piacenza. "Il Piace riaccende il tifo da trasferta", è il titolo che si legge nel taglio alto. Per la sfida all'Entella - si legge - si muovono 500 tifosi dalla cittadina emiliana, prevista una carovana di auto. Big match previsto per domani, dunque, nel girone A di Serie C.