Nelle pagine interne del Corriere di Torino c'è spazio per la Juventus e per la sfida infinita con il Paris Saint-Germain. La vecchia Signora infatti sta per battere il club francese per l'acquisto di De Ligt ed è ormai guerra aperte con il nuovo ds Leonardo, che ora ci prova per Bonucci: "La guerra di Leo", titola il quotidiano che con un solo nome fa riferimento al dirigente ex Milan ma anche al difensore bianconero finito nel mirino del PSG: "Bruciato per De Ligt e Rabiot, il Psg di Leonardo ora vuol provarci con Bonucci", si legge sul giornale che poi rivela anche che ad oggi non ci sono stati contatti tra le due società e l’entourage del calciatore nega i colloqui con il nuovo ds parigino.