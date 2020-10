Show nella nebbia. Il Corriere dello Sport esalta il Sassuolo: "Non finisce mai"

Serata spettacolo a Reggio Emilia in mezzo alla nebbia. Infinito il Sassuolo, mentre il Torino si danna l'anima per aver bruciato il doppio vantaggio. I granata sono passati in vantaggio con Linetty, poi una magia di Djuricic con il tacco. Di nuovo poi la squadra di Giampaolo in vantaggio con Belotti e Lukic, ma Chiriches e Caputo pareggiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport.