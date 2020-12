Sirene inglesi per la Fiorentina. QS-La Nazione: "Il Leeds vuole Pulgar e Kouame"

Il QS-La Nazione scrive delle sirene provenienti dall'Inghilterra per due giocatori della Fiorentina: "Il Leeds vuole Pulgar e Kouame". Per Cutrone deciderà in ogni caso il Wolverhampton, ci sono le richieste di Napoli, Bologna e Sampdoria. La vera novità arriva però dal Leeds che su indicazione del tecnico Bielsa ha chiesto notizie di Pulgar e Kouame. Non è detto che il club formuli poi una richiesta complessiva per i due cartellini, ma l'interesse è concreto. I viola restano in attesa, tuttavia considerando gli investimenti importanti fatti per entrambi i giocatori non ragioneranno sulla base di sconti o introiti che non tengano conto di questo.