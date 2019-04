© foto di Federico Gaetano

Nell'edizione odierna de La Stampa intervista al portiere del Torino Salvatore Sirigu, fra i grandi protagonisti della stagione super dei granata: "Toro già in alto, sfidiamo il Milan" il titolo. Evidenziate le parole sul tecnico Walter Mazzarri: "È maniacale nel preparare le gare, sai perfettamente che cosa devi fare in campo. Delio Rossi e Conte sono come lui".