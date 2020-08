Siviglia-Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Mani Diego Carlos, niente penalty"

vedi letture

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo la moviola della finale di Europa League vinta dal Siviglia ai danni dell'Inter.

"L'arbitro Makkelie convince nelle decisioni più importanti. Al 3’ Lukaku sfugge a Diego Carlos che prima lo trattiene fuori, poi lo stende in area. Rigore e cartellino giallo corretti, perché il belga è troppo defilato per potersi configurare una chiara occasione da gol, spostandosi poi palla in avanti e non all’interno. Il Var Kamphuis infatti conferma. Al 17’ Barella cerca un filtrante in area e trova il braccio di Diego Carlos: Makkelie fa proseguire e Conte si prende un’ammonizione per proteste. Ma anche qui il fischietto olandese ha ragione, il braccio del difensore del Siviglia è disteso accanto al fianco, non cerca la palla e la distanza è ravvicinata: non è rigore", scrive la rosea.