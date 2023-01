Skriniar capitano in scadenza. Il CorSport: "Nuovo contatto con l'Inter dopo la Supercoppa"

Questa sera indosserà la fascia da capitano (mancherà Brozovic per infortunio), ma il futuro di Milan Skriniar resta sostanzialmente un rebus. Dal primo gennaio lo slovacco, in scadenza con l'Inter, si trova nelle condizioni di poter firmare con un altro club senza dover nemmeno avvisare i nerazzurri. L'offerta formulata da Marotta e Ausilio diverse settimane fa (6 milioni più bonus) è rimasta per ora sul tavolo, senza essere respinta né accettata. Il club di viale della Liberazione sostiene di non potersi spingere oltre, anche se la sensazione - suggerisce il Corriere dello Sport - è che se il difensore dovesse chiedere un piccolo ritocco, difficilmente i dirigenti farebbero resistenza. Occorrerà ancora un po' di pazienza: è assai probabile che il nuovo aggiornamento tra le parti avvenga dopo la Supercoppa con il Milan, in programma il 18 gennaio.