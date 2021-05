Solo Donnarumma da Champions. Il Giornale: "Il Milan si ferma sul più bello"

"Il Milan si ferma sul più bello", titola stamane Il Giornale. Una foratura all'ultimo chilometro: aveva davanti l'accesso spalancato alla Champions League e invece il Milan si è lasciato irretire e intrappolare dal Cagliari. Che ha pure rischiato di passare in vantaggio. Ora toccherà guadagnarsi la qualificazione a Bergamo, e non sarà di certo una passeggiata di salute. Il Cagliari fa festa e si salva in albergo, grazie al gol del Crotone nel recupero. Brindano tutti. Ma poi a San Siro si presentano con le migliori intenzioni, invece di giocare in pantofole come accade spesso dalle nostre parti. Non eccelle Calhanoglu, Rebic non trova spunti ed il contributo di Leao passa inosservato: rare le conclusioni milaniste. Il Cagliari si difende fino alla fine e bisogna rendergli omaggio per aver onorato la sua rimonta con una prova di grande lealtà.