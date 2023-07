Sommer il portiere designato per l'Inter, Il Corriere dello Sport: "Ma i tempi sono lunghi"

vedi letture

Yann Sommer è il portiere designato a raccogliere l'eredità di André Onana in casa Inter, ma i nerazzurri, che hanno fretta di chiudere, devono fare i conti con i tempi che si dilatano, come scrive il Corriere dello Sport. Sommer è partito per il Giappone con il Bayern Monaco, che al momento è a corto di portieri: Nubel va allo Stoccarda, Neuer è infortunato e sull'areo per l'Asia sono partiti il terzo Ulreich e il giovanissimo Hulsmann.

Ieri Sommer non si è allenato e domani il Bayern affronterà il Manchester City in amichevole, con attenzione particolare alla porta. Giocherà lo svizzero? Al momento nulla è deciso, con il Bayern che continua a chiedere i sei milioni di clausola per lasciar partire il portiere.