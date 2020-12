Sorrentino a Tuttosport: "Se ci mettiamo a discutere Sirigu è finita"

Ex portiere granata con un trascorso nelle giovanili della Juventus, Stefano Sorrentino ha parlato così del derby della Mole, in programma domani: "Il derby resta la partita dell'anno - ha detto a Tuttosport -. Vivendo a Torino percepisco sempre questa atmosfera: è un momento speciale, la settimana che precede questa gara è diversa dalle altre. A maggior ragione per chi sente vibrare il cuore per il Toro". Sorrentino ha poi affrontato l'argomento Sirigu, bersagliato dalle critiche in quest'ultimo periodo: "Se ci mettiamo a discutere di Sirigu è finita. Negli ultimi due anni ha fatto cose incredibili, in questo avvio di stagione si è comunque espresso su buoni livelli: non si può mettere in discussione un portiere del genere. Tornerà ai suoi livelli pazzeschi".