Sorteggi Champions ed Europa League. Gazzetta: "Quanti rischi per le italiane"

E' tempo di sorteggi e di spauracchi per le italiane. Oggi si delineeranno gli ottavi di Champions ed Europa League, con ben sei italiane impegnate. E La Gazzetta dello Sport titola: "Quanti rischi per le italiane". Impossibile prevedere la situazione di febbraio, quando riprenderanno le coppe, ma potrebbe essere una stagione di sorprese. In Champions la Juventus sarà testa di serie, mentre Lazio e Atalanta no. Per i bianconeri gli ostacoli più insidiosi potrebbero essere Atletico Madrid o Lipsia, mentre andrebbe meglio con Siviglia, Borussia Moenchegladbach e Porto. Per Atalanta e Lazio invece sono tante le paure: i biancocelesti non possono pescare il Borussia Dormund, ma restano Liverpool, Bayern, City, Psg, Real Madrid e Chelsea.

In Europa League invece le tre italiane sono teste di serie e gli ostacoli saranno dunque comuni. Milan, Roma e Napoli se la giocheranno per il successo finale con Tottenham, Arsenal, United, Salisburgo e qualche altra grande da Champions. Gli ostacoli più grossi sono rappresentati da Salisburgo, Benfica o Real Sociedad.