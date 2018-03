Sorteggi per Juve e Roma, La Stampa: "Messi, Ronaldo o derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa in edicola scrive del sorteggio Champions League, previsto per le 12 a Nyon. "Messi, Ronaldo o il derby. Juve&Roma, quarti di nobiltà", il titolo che propone il giornale nelle proprie pagine sportive. Le due formazioni italiane attendono le avversarie per i quarti di finale, senza escludere il derby tutto italiano. Allegri non vuole incrociare nuovamente il Barcellona, da evitare anche Manchester City e Real Madrid.