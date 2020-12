Sorteggio Champions, Altobelli al QS: "Gli errori dell'Inter servano da lezione"

Al QS è stato "Spillo" Altobelli a commentare i sorteggi di Champions, parlando così: "La Juve è la squadra che ha trovato l'avversario più abbordabile, direi che al 70% si qualificherà. La Lazio ha invece pescato una delle squadre più forti al mondo. Poi l'Atalanta: se va a giocare a Madrid come ha fatto a Liverpool, può diventare una bella lotta. Non penso che in Spagna abbiano esultato vedendo il sorteggio. Come si affrontano le coppe rispetto al campionato? Esattamente all'opposto di quello fatto dall'Inter: sono sfide in cui non puoi adottare una strategia d'attesa".