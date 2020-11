Sospetta positività al Covid-19 nel Brescia: slitta gara con l'Empoli? Le aperture dei quotidiani

Di ieri la notizia che il match di Coppa Italia tra Empoli e Brescia, valido per il quarto turno della competizione, potrebbe slittare di orario: tra le Rondinelle, infatti, un sospetto caso di Covid-19.

Ed è ovviamente questa l'apertura dei quotidiani sportivi, con Tuttosport che titola: "Empoli-Brescia a rischio per sospetto Covid". E prosegue: "I casi di Covid nel Brescia potrebbero far slittare la gara di oggi o addirittura farla saltare, ma nel frattempo Dionisi l'ha preparata come se oggi alle 14.30 si dovesse normalmente scendere in campo [...] La squadra partirà o non partirà per Empoli? E' probabile che il Brescia, se avrà il via libera, parta questa mattina presto e che chieda almeno lo slittamento dell'orario d'inizio del match. Altrimenti avrà partita persa a tavolino per 3-0".

La Gazzetta dello Sport poi: "Brescia, giallo sulle positività. Con l’Empoli gioca o no?". Nel dettaglio: "Oggi alle 14.30, con diretta su Rai Play, si dovrebbe giocare Empoli-Brescia (4° turno di Coppa Italia, chi passa andrà a Napoli). Usiamo il condizionale perché dopo il giro di tamponi effettuati 48 ore prima della partita in casa Brescia sarebbero emerse quattro positività: tre giocatori e un membro dello staff. Ecco perché rimane sospesa la partita di oggi. Ieri la società di Massimo Cellino ha annullato l’ultima seduta d’allenamento e la partenza per Empoli. La squadra, dopo aver svolto un secondo giro di tamponi, si è chiusa in isolamento fiduciario. Rimane anche il dubbio che lo possa fare oggi".

Il Corriere dello Sport si concentra invece sul fronte toscano: "Matos-La Mantia, il ballottaggio per l’Empoli". Anche se poi la situazione è spiegata: "Al netto dell'emergenza Covid 19 che sta complicando le operazioni pre gara del Brescia, l'Empoli si presenta contro i lombardi dopo aver eliminato prima il Renate e poi il Benevento. Una marcia brillante che Alessio Dionisi e i suoi sperano di proseguire, anche se in cima ai pensieri del club c'è il campionato, con la promozione in A in testa ai desideri".

Infine, Brescia Oggi: "Caos Covid in casa Brescia. Il rischio: uscire senza giocare". Aggiunge poi il quotidiano lombardo: "Diretta Rai prevista dalle 14.30, ma la squadra potrebbe non partire. Se non si presenterà in campo, sarà eliminata dal torneo: 3-0 a tavolino".