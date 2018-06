Spagna-Svizzera 1-1, AS apre: "Più gioco che gol"

© foto di Lazzerini

AS in prima pagina di questa mattina apre titolando: "Più gioco che gol". Odriozola ha segnato la rete per la Nazionale spagnola che però poi viene recuperata dalla Svizzera a causa di un errore di De Gea. Il tecnico delle Furie Rosse Lopetegui a fine partita ha dichiarato: "Non siamo stati fortunati nelle occasioni, però la intensità del gioco è positiva".